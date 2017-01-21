Başkan Yanılmaz yeni anayasa ve referandum değerlendirmesinde bulundu

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, yeni anayasa ve referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Keban ilçe halkıyla bir araya geldi.

Keban'da düzenlenen istişare toplantısına Ak Parti Keban İlçe Başkanı Ömer Kaya, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, Üçocak Belediye Başkanı Yılmaz Yegün, Sarıcan Belediye Başkanı Faruk Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Keban ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiği ve her kesimi temsilen geniş bir katılımın sağlandığı istişare toplantısında söz alan ilçe belediye başkanları, toplantının ülke adına hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Güçlü bir Türkiye için başkanlık sisteminin çok önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Başkan Yanılmaz, "Biz evlatlarımıza, torunlarımıza, gelecek nesillerimize güçlü bir Türkiye bırakalım. Güçlü bir irade, güçlü bir yönetim ve söz sahibi bir Türkiye bırakalım. İşte bunun için fırsat elimize geldi. Ülkemizin güçlü yarınlara daha hızlı taşınması için referandum çok önemli bir fırsattır. Hepimiz bulunduğumuz çevremizde etrafımızdaki herkesi bunun hassasiyetini ve gerekliliğini anlatalım" dedi.

Başkanlık sisteminin daha güçlü bir Türkiye için getirilmesi gerektiğinin çok eskilere dayandığını ifade eden başkan Yanılmaz, "Bazen diyorlar ki bu başkanlık sistemi yeni ortaya çıktı bu olay bugünün işi değil. Halbuki 1973 yılında Milli Selamet Partisi'nin iktidarında başkanlık sisteminin getirilmesi gerektiği ve niçin getirilmesi gerektiği izah ediliyor. Beyannamede, "Devlet Başkanlığı olan Cumhurbaşkanlığı ile hükümet başkanlığı olan Başbakanlık birleştirilecek, icraya kuvvet gelecek, icra süratle olacak ve müessiriyet sağlanacak" şeklinde bir madde var ve bu maddeyle başkanlık sisteminin önemine vurgu yapılıyor. Başkanlık Sistemi 1973'te getirilemedi ancak 2017'de bu sistemi getirmek bizlere nasip olacak. Hepimiz güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışarak başkanlık sistemini getireceğiz " diye konuştu.

Toplantı karşılık görüşlerin alınması ile sona erdi.