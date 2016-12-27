Başkan Yaman’a ziyaretler

Bilecik M Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Cumhuriyet Savcısı Metin Bilgili ve Kurum Müdür Vekili Selahattin Akyıldız, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Bayırköy Beldesi'nde bulunan cezaeviyle ilgili konular görüşülürken, güncel konular hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Başkan Yaman, ziyaretin ardından kısa bir açıklama yaparak, "Bilecik Kapalı ve Açık Cezaevi Savcımız Sayın Metin Bilgili ve Kurum Müdür Vekilimiz Sayın Selahattin Akyıldız bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine ilgilendiren dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.