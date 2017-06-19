Başkan Ünal, güven tazeledi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde S.S. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde başkanlık seçimleri yapıldı. Yapılan seçimler sonrasında mevcut Başkan Ahmet Ünal güven tazeleyerek yeniden 2 yıllığına kooperatif başkanlığına seçildi.

Olağan genel kurul toplantısı, divan kurulunun oluşturulması ile başladı. Saygı duruşunun ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 2016 yılı faaliyet raporu ve denetim raporları okunarak ibrası yapıldı. Raporlar oy çokluğu ile kabul edildi. 2016 yılı bilanço ve gelir gider raporlarının okunmasının ardından raporlar üzerinde müzakere yapıldı. 2017 yılı tahmini bütçe ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti konuları görüşüldü. Seçime çarşaf liste ile mi, tek liste ile mi girilmesi oylandı. Yapılan oylama sonunda seçim tek liste olarak gerçekleşti. Devamında seçimlere geçildi. Tek liste ile yapılan seçimler sonrasında Ahmet Ünal'ın listesi oy çokluğu ile kabul edildi. Zaman zaman tartışmaların yaşandığı kongre dilek ve temenniler bölümüyle sona erdi. Kooperatif üyesi şoförler yaşadıkları sıkıntıları aktararak çözüm bulunması gerektiğini savundular. Mazotun pahalı olması, taşıma ücretlerinin düşük olması ve firmalarla yaşanan sıkıntılar yönetime aktarıldı. Başkan Ahmet Ünal da kendisini 2. kez başkanlığa layık gören üyelerine teşekkür etti. Ülkenin içinde bulunduğu durum ve piyasalardan bahsederek nakliyeci esnafının içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi. Şoför esnafının zor günler geçirdiğini belirterek çözüm önerilerinden bahsetti. Atılması gereken adımlardan ve yapılacak çalışmalardan örnekler verdi. Çalıştıkları firmalarla iyi ilişkiler içerisinde olduklarını ve üyelerin daha iyi koşullarda çalışma yapabilmesi için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Ahmet Ünal'ın başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeleri Ali Osman Türk, Nail Gürel, Mesut Çıbık ve Yusuf Koral'dan oluştu. Seçimin ardından Başkan Ahmet Ünal ve yönetim kurulu üyeleri tebrikleri kabul etti.