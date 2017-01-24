Başkan Tok, kınalı kuzuları askere uğurladı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Kamalı Mahallesi'nde yapılan asker uğurlama törenine katılarak kınalı kuzuları yolcu etti.

Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde yapılan asker uğurlamasına katılan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, askerlere tatlı dağıtıp kınalarını yaktı. Tok, vatani görevini ifa etmek üzere Mehmetçiklerle tek tek ilgilenerek sohbet etti. Başkan Tok'u karşılarında gören askerler ve mahalle sakinleri büyük sevinç yaşadı.

"Vatan nöbeti namustur"

Vatani görevini yerine getirmek için sabırsızlandıklarını söyleyen askerler, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un bu gurur verici günlerini paylaştığı için çok mutlu olduklarını belirttiler. Türk bayraklarını gece boyunca ellerinden düşürmeyen asker adaylardı ve mahalleliler Başkan Tok ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

"Bizim kahramanlarımız hayali değil"

Coşku ve sevincin bir arada yaşandığı uğurlama töreninde İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok yaptığı konuşmada, "İşte biz bu yüzden büyük bir milletiz. Her gün bombalar patlıyor, sınır ötesinde harekatlarımız sürüyor, içeride ve dışarıda hainler kalleş planlarını yapıyor ama biz yine de kınalı kuzularımızı askere yollarken ağlamak yerine büyük bir coşku ve gururla yolluyoruz. Bu yüzden bizim dünyanın büyük güçlerindeki gibi algı oluşturan hayal ürünü kahramanlarımız değil, Ömer Halis Demir, Fethi Sekin ve tankları çıplak elleriyle durduran gerçek kahramanlarımız var. Sizinle ne kadar gurur duysak azdır. Vatan görevi en kutsal görevdir. Biz de asker ocağı Peygamber ocağıdır. Bu görevinizi en iyi şekilde yerine getireceğinizi biliyorum ve sizi önce Allah'a, sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimize emanet ediyorum" dedi.