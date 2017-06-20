Başkan Süleyman Özkan’dan protokole iftar

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan protokole iftar yemeği verdi.

Yemeğe Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, daire Müdürleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Belde Belediye Başkanları, mahalle ve köy Muhtarları, Siyasi Parti Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri , Dumlupınar Üniversitesi Simav (DPÜ) Teknoloji Fakültesi Dekanı Muammer Gavas, AK Parti ilçe Başkanı Hüseyin Güner ile basın mensupları katıldı.

İftar yemeği öncesinde konuşan Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav'a hizmet eden protokolü bir arada görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür etti.

İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz'un yaptığı yemek duasıyla program sona erdi. (MEİ-EFE)