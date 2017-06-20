’Başkan Sizinle’ projesi Bandırma’da
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bir süre önce başlattığı "Başkan Sizinle" projesi kapsamında Bandırma'da ziyaretler yapıldı.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bir süre önce başlattığı "Başkan Sizinle" projesi kapsamında Bandırma'da ziyaretler yapıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Bandırma'nın İhsaniye Mahallesi'nde tespit edilen adreslerdeki vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Görüştükleri vatandaşlara Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un selamlarını ileten "Başkan Sizinle" ekibi görevlileri hediye takdiminde de bulundu.
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