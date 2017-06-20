Başkan Sel Kadir Gecesi’ni kutladı

Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Kadir Gecesi dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Sel, Kadir Gecesi'nin manevi huzurun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunduğunu belirtti. Başkan Sel, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2017 Yüce Kitabımız'da "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, insanlık için kurtuluş reçetesi olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, aydınlık ve esenliğin bütün dünyayı kuşattığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir kutlu geceyi idrak edeceğiz. Kadir gecesini idrak etmekten maksat, o gün yeryüzüne inen meleklere ve Cebrail aleyhisselama eşlik edecek bir maneviyata uygun bir kulluğa sahip olmaktır. Hiç şüphesiz, bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Tüm Afyonkarahisar'lı hemşerilerimizin ve aziz milletimizin bu eşsiz fırsatın şuurunda olarak, bu gecenin feyiz ve bereketinden manen en iyi biçimde yararlanacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Aleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin ülkemizin, İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbelerinin ve dualarının kabulüne vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.