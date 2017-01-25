Başkan Şahin’den İl Müdürü Yıldız’a ziyaret

Osmaneli Belediye Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Osmaneli Ak Parti İlçe Başkanı Yalçın Karaca'nın da katıldığı ziyarette, ilçelerindeki spor hizmetleri hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu. Misafirlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Yıldız, "Osmaneli ilçemizdeki spor alanında yapılması gereken ve yapılacak hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Başkanımız zaten sporun içinden gelen biri. Osmaneli ilçemizde spor açısından kattığı hizmetler ortada. Bizlerde kendilerine gereken desteği vereceğiz" dedi.