Başkan Polat Muşlu öğrencileri misafir etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Genel Merkezi Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından başlatılan "Gönül Köprüsü" Projesiyle Malatya'ya gelen 40'a yakın Muşlu öğrenciyi ağırladı.

AK Parti Genel Merkezi Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yürütülen "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında Malatya'ya gelen 40'a yakın Muşlu öğrenci, Malatya'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezip, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, Malatya'nın tüm güzelliklerini yakından görme fırsatı yakalayan Muşlu öğrencileri akşam yemeğinde misafir etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenip sohbet eden Belediye Başkanı Polat, Malatya ile Muş arasındaki sosyal, kültürel ve kardeşlik bağlarını bir kez daha pekiştirme ve geliştirme adına gerçekleşen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Dünya'daki tüm insanların kardeş olduğunu ifade eden Başkan Polat, "Gönül Köprüsü" projesini bu açıdan çok fazla önemsediklerini ifade ederek "Cenabı Allah Kuran-ı Kerim'in Hucurat Suresi 10. Ayetinde "Şüphesiz müminler birbiri ile kardeştirler; öyle ise dargın olan kardeşlerinizin arasını düzeltin; Allah'tan sakının ki size acısın" diye emretmektedir. Yüce Yaradan bu kardeşlik için her hangi bir sınırlama getirmiyor, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, rengi ve ırkı ne olursan olsun Allah'a iman eden herkesin birbiriyle kardeş olduğunu emrediyor. "Gönül Köprüsü" projesi de kardeşliğimizin pekişmesi ve güçlenmesi adına önemlidir. Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar bir olduğunu, beraber olduğunu ve kardeş olduğunu ifade eden bir projedir. Sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir tarafında yaşayan İslam Ümmeti başta olmak üzere yeryüzünün farklı yerlerindeki bütün mazlum insanlarla aramızda kardeşlik bağlarımız vardır. Zulmeden ve isyan edenler hariç yeryüzündeki mazlum halklar ve insanlar bizim kardeşimizdir. " Gönül Köprüsü" projesi de bu kardeşliğin güçlenmesine vesile oluyor, projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Polat, " 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının altında yatan en büyük güç; millet olarak kenetlenmemiz, bir ve beraber hareket ederek vatanımıza sahip çıkmamızdır. İnşallah bundan sonra da bu kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğiz, birliğimizi bozmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Millet olarak her türlü zemin ve şartta birliğimize kast edenlere karşı dimdik duracağız. Milletimizi birbirine bağlayan ana damar Müslümanlık olduğu için dört bir taraftan saldırıya uğramaya devam ediyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugünde bu hainliklere asla geçit vermeyeceğiz. Şehit kanlarıyla sulanmış olan Anadolu toprakları çok hainler gördü, türlü türlü planlar, oyunlar, isyanlar ve ayaklanmalarla karşı karşıya kaldı. Bu toprakların Müslümanlıkla şereflendiği günden beri bu oyunlar devam etmektedir. 1071 Malazgirt Zaferini sadece tek bir grup kazanmadı, Türkler, Kürtler, Araplar el ele vererek düşmanları yendiler. Müslümanlık adına bir araya gelen bu topluluklar Haçlıların karşısında dik durarak büyük bir zafer kazandılar. Günümüzdeki Haçlı zihniyeti de farklı kimlikler ve yapıya bürünerek bize aynı şekilde saldırmaya devam ediyor. Irak ve Suriye başta olmak üzere İslam Coğrafyasının farklı yerlerinde yaşayan masum halkları katledenler Haçlı zihniyetinin devamıdır. Bizler bu Haçlıları Anadolu'da, Kudüs önlerinde, Balkanlarda perişan ettik. İnşallah bu millet dinine, bayrağına, milliyetine, davasına sarıldığı müddetçe, kardeş ve bir olarak hareket ettiğimiz sürece birçok Haçlı zihniyetini tarihin çöplüğüne atacağız. Cenabı Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın ev sahipliğinde gerçekleşen yemek ikramından sonra Muşlu öğrencilere Yeşilyurt Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Malatya'daki gezileri sırasında karşılaştıkları sıcak yaklaşımlar ve ilgiden dolayı teşekkürlerini sunan Muşlu öğrenciler de Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Belediye Başkan Yardımcılarına gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen yemek davetine AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cumali Altıntop, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner ve Haydar Şahin, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Yalçınkaya, Muş Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Karakaya, Muş'tan gelen öğretmenler ve öğrenciler katıldı.