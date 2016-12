Başkan Palancıoğlu’ndan öğrencilere altın öğütler

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kilim Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı, gençlere nasihatlerde bulundu.

Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşide öğrencilik yıllarından ve iş hayatından örnekler vererek konuşmasına başlayan Başkan Palancıoğlu, "Sosyal Bilimler lisesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Okul bitecek, üniversiteye gideceksiniz, evleneceksiniz, çocuklarınız olacak. Yıllar çok hızlı geçiyor. Yılları çok iyi değerlendirmek lazım. Bizler sizlere ancak örnek olabilir, rehberlik edebiliriz. Sizlere düşün çok şey var. Sizin hayata hazır olmanız ülke açısından son derece önemli. Özellikle son 3 yıldır ülkemizin başından geçen sıkıntıları hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki terör eylemleri bilinçli olarak gelişen, Türkiye'nin önünü kesmek için yapılan saldırılardır. İslam ülkelerinin Orta Doğu'nun lideri olmasını istemiyorlar. Ülkenin birliği ve beraberliğinin korunmasında ve devam etmesinde size çok iş düşüyor. Türkiye'nin geleceği iyi olacaksa bu sizlerin elinde. Dolayısıyla bu sıralardan çıkan birçoğunuz kamu yönetiminde söz sahibi olacak." dedi.

Öğrencilere her konuda nitelikli ve donanımlı olmaları gerektiğini nasihat eden Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Dertlenmeniz lazım bir konu üzerinde. İngilizcenizi çok iyi geliştirin ve kendinizi her alanda çok iyi yetiştirin. Hayatta kimin donanımları fazlaysa en çok o başarılı olur. Hayata her zaman gülümseyen insanlar olun, etrafınıza pozitif enerji yayın. Başaramayacağınız hiçbir şey yok bir şeyi başarmak için ısrarlı ve azimli olmalısınız. Zorluğa talip olmanız lazım. Başarılılar arasında olmak istiyorsanız gençken bir şeyler yapın. Hepinizin elinde internet var ama doğru ve yararlı kullanmasını bilmeniz gerekir. Önümüze gelen ne iş varsa yapalım iş seçmemeye özen gösterelim. Bir yerlere gelmek tek başına olmaz, ekip ruhu taşımak lazım. Tek taştan duvar olmaz. El ele verirseniz başaramayacağınız hiçbir şey yok. Kendinizi güveniniz tam olsun özgüvenli olun. Hayat boyu kâğıt kalem hiç yanınızdan eksik olmasın. Bu ikisi çok önemli." diye belirtti.

Ülkelerin planı olduğu gibi kişilerinde bir planı olması gerektiğini hatırlatan Başkan Palancıoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendinize karşı inatçı olun; istediğiniz üniversiteyi kazanmak için inatla çalışın. Başarılı olun ki siz işi değil iş sizi arasın. Gençlik yıllarınızda bile bir dakikanızı boş geçirmeyin. Çalışmalarınızın yanında sosyal hayatta aktif olmayı da unutmayın Muhakkak kültürel etkinlikleri takip edin. Her zaman en iyisini yapmaya özen gösterin. Dualarım sizinle inşallah. Hepinize başarılar temenni ediyorum."