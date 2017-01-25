Başkan Kösemusul, Cumhurbaşkanı ile programlara katıldı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar programlarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan himayelerinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonu ile düzenlenen programa DEİK Denetim Kurulu üyesi olarak Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul'da katıldı. Başkan Kösemusul, Mozambik programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi'ye Mozambik'in başkenti Maputo'da hayata geçirdikleri yatırımları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nyusi'nin dikkatle dinlediği gözlenen Kösemusul, "Cumhurbaşkanımızın Afrika'ya gösterdikleri ilgi, bizlere verdikleri desteklerden dolayı çok memnunuz, kendilerine çok teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyorum. Sn. Cumhurbaşkanımızın yol göstermesi ve iş dünyamızın ufkunu açmasıyla Türk iş dünyası yapılamayanları yapıyor; büyük başarılar kazanıyor. Sn. Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, DEİK Başkanımız ve iş dünyamızla hep birlikte başarılı bir programın içindeyiz. Ülkemiz ve şehrimiz için inşallah daha çok çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika programına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın katılırken DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TMB Başkanı Mithat Yenigün, Nihat Özdemir ve Süheyla Çebi Karahan ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan DEİK Heyeti de programda hazır bulundu.