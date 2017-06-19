Başkan Kayalı, huzurevi sakinleriyle buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı babalar günü nedeniyle Kuşadası Belediyesi Huzurevi sakini babaları ziyaret etti.

Ziyaretinde Kayalı'ya eşi Nil Kayalı, Belediye Meclis Üyesi Hakan Turhan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhterem Akın ve Sosyal Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın da eşlik etti.

Kayalı babalığın da en az annelik kadar kutsal bir görev olduğunu belirterek, tüm babaların babalar gününü kutladı. Kayalı, konuşmasının ardından Kuşadası Belediyesi Huzurevi sakini babalara hediyelerini verdi.