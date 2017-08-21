Başkan Karaosmanoğlu,“Kore ile gönül birlikteliğimiz var”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Posco Assan'ın Genel Müdürü Haeik Jeong'u makamında ağırladı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Posco Assan TST'nin Genel Müdürü Haeik Jeong, İş Destek Birimleri Grup Müdürü Kyung Wook Min ve Strateji Geliştirme Takımı Birim Müdürü Emrah Çamur'u makamında ağırladı. Ziyarette ülke üretimine katkı sağladığı için fabrika yöneticilerine teşekkür eden Başkan Karaosmanoğlu, "İki ülke halkı birbirlerini seven iki millettir. Kore ile gönül birlikteliğimiz var" dedi.

Ziyarette çalışmaları hakkında bilgi veren Jeong, "Yıllık yaklaşık 300 bin ton kapasite ile üretimimizi sürdürmekteyiz. Kocaeli'ye 470 kişilik doğrudan istihdam sağlıyoruz" açıklamasını yaptı. Posco'nun ulaşımını sağlayan yol için ayrıca teşekkür eden Genel Müdür Jeong, Türkiye'ye ve Kocaeli'ye gerek istihdam gerek paslanmaz çelik üretiminde katkı sağladıkları için mutlu olduklarını da belirtti. Türkiye'nin ithalat kalemlerinden olan tek soğuk haddeleme paslanmaz çeliğin Türkiye'de imal edilmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade eden Karaosmanoğlu, "Üretim ve yatırımcımızı her daim destekliyoruz. Soğuk haddeleme kapasitesiyle Türkiye'nin üretimine destek sağlamayı sürdürecektir" diyerek sözlerini tamamladı.

Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.