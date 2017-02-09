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Başkan Karaçanta, DEAŞ saldırılarını kınadı

Başkan Karaçanta, DEAŞ saldırılarını kınadı

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Suriye'de DEAŞ saldırısında şehit düşen Mehmetçiklerin ailelerine baş sağlığı dileklerinde bulundu.

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Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Suriye'de DEAŞ saldırısında şehit düşen Mehmetçiklerin ailelerine baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Karaçanta, "Dün Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit düşen kahraman 5 askerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu hain ve alçak saldırıda yaralanan 15 askerimize de acil şifalar diliyor ve yüce Türk milletimize baş sağlığı diliyorum" dedi.

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