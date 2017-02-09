Başkan Karaçanta, DEAŞ saldırılarını kınadı

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Suriye'de DEAŞ saldırısında şehit düşen Mehmetçiklerin ailelerine baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Karaçanta, "Dün Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit düşen kahraman 5 askerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu hain ve alçak saldırıda yaralanan 15 askerimize de acil şifalar diliyor ve yüce Türk milletimize baş sağlığı diliyorum" dedi.