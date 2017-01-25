Başkan Güler’den minik sporculara moral ziyareti

Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) işbirliğiyle düzenlenecek olan minikler Futsal Turnuvasına katılacak Sarıcakaya Belediyespor'un minik yıldızlarına büyük moral verdi.

Başkan Güler, sporcuları son hazırlık idmanlarında ziyaret ederek hazırladıkları formalarını hediye etti. Tüm sporcuları tebrik ederken hedeflerinin de mutlak şampiyonluk olması gerektiği mesajını veren Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, bu başarıyı kazanacaklarına inandığını belirtti.

Son hazırlıklarını tamamlayan minik sporcular da rakiplerine şimdiden şampiyonluk için iddialı oldukları mesajını verdi. 2001-2002-2003 ve 2004 yılı doğumlu futbolcuların mücadele edeceği turnuvada Sarıcakaya Belediyespor'un ilk rakibi Eskişehirspor olacak. Tecrübeli hoca Ergün Yıldız nezaretinde çalışmalarını yürüten minik sporcular, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını belirttiler.