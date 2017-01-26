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Başkan Doğan, Şehircilik Şurası’na katılacak

Başkan Doğan, Şehircilik Şurası’na katılacak

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan Şehircilik Şurası'na katılacak.

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İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan Şehircilik Şurası'na katılacak.

Kentsel dönüşümde gelinen noktanın ve şehirlere kimlik kazandırılması konularının ele alınacağı 3 aylık şuranın 27 Ocak Cuma günü Külliye'deki açılış programına İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'da katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek şuraya yurdun dört bir yanından belediye başkanlarının da katılacağı kaydedildi.

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