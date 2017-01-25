Başkan Çerçioğlu, Karacasu ve Sultanhisarlı muhtarlarla bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yönetimlerin en önemli ayağını oluşturan ve halkın sesini birinci ağızdan aktaran muhtarlardan, Karacasu ve Sultanhisar İlçeleri Mahalle Muhtarları ile bir araya geldi.

Muhtarlıklar aracılığıyla tüm mahallelerin sorunlarına kısa sürede çözüm üretmek ve halkın beklentilerine cevap verebilmek amacıyla Karacasu ve Sultanhisar'dan gelen 40 kişilik Muhtar heyetinin görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Çerçioğlu, "Muhtarlarımız, halkımıza vereceğimiz hizmet çalışmalarımızda önemli bir yere sahiptir. 2017 yılı sonuna kadar Sultanhisar ve Karacasu'daki mahallelerimizin ihtiyaçlarını büyük ölçüde gidereceğiz. Bu toplantıları muhtarlarımızla birlikte mahallelerimize daha etkin hizmet verebilmek adına yapıyoruz. Muhtarlarımızla iletişimimizi hiç koparmadan bu toplantılarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 2017 yılı sonuna kadar Karacasu ve Sultanhisar'da yapılacak olan hizmet ve yatırımlar hakkında muhtarları bilgilendirirken, muhtarların kendilerine ilettiği taleplerini hizmet programı içerisine alınacağını kaydetti. Muhtarlara yapılan hizmetlerden memnun olup olmadığını soran Başkan Çerçioğlu'na muhtarlar, çalışmalar ile ilgili memnuniyetlerini belirtiler.

ASKİ ve Fen İşleri ekiplerine teşekkür eden muhtarlarımıza Başkan Çerçioğlu "bir dediğinizi iki etmem siz isteyin biz yapalım" ifadelerini kullandı.

Karacasu ve Sultanhisar'a yaptığı hizmetlerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler.