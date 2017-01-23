Başkan Çerçioğlu Atça deve güreşlerine katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 23. Geleneksel Atça Deve güreşlerine katıldı.

Güreşe, Başkan Çerçioğlu'nun yanı sıra Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve çevre ilçelerin belediye başkanları ve binlerce vatandaş izledi. Başkan Çerçioğlu'nu alanın girişinde karşılayan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Başkan Çerçioğlu'na deveci poşusu ile sekiz köşe deveci şapkası hediye etti.

Başkan Çerçioğlu'na Yoğun İlgi

Güreş alanına alkışlar eşliğinde gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu güreş arenasında vatandaşları selamladı. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 150 pehlivan deve güreşirken, Başkan Çerçioğlu'na güreş boyunca Sultanhisar ve Atçalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Başkan Çerçioğlu'na güreşe katılımından dolayı teşekkür ederek, "Bu yıl 23'üncüsünü düzenlemiş olduğumuz Atça Deve Güreşi festivalimize Ege, Akdeniz ve Marmara'dan 150 devemiz katıldı. Atça deve güreşleri her zaman güreşseverlerin yoğun ilgisini görüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'nun güreşimize katılarak bizleri onurlandırmasından dolayı ayrıca çok mutlu olduk. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.