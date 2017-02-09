Başkan Çelik İl Kadın Kolları toplantısına katıldı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın yönetim kurulu toplantısına katıldı. Göreve yeni gelen yönetim kurulu üyeleri ile tanışan Başkan Çelik, belediye hizmetleri ve Türkiye gündemi ile alakalı yönetim kurulu üyelerine bilgiler verdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Kadın Kolları yönetim kurlu toplantısına katılarak, Şehzadeler Belediyesinin çalışmaları hakkında yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi.

Yönetim toplantılarına katılan Başkan Çelik'e teşekkür eden İl Kadın Kolları Başkanı Rukiye Yaver, "Değerli Başkanımız ile Şehzadeler Kadın Kolları Başkanlığım dönemimde çok uyumlu bir çalışma içerisinde olmuştuk. Yeni kurulan bir belediye olmasına rağmen çok başarılı çalışmalara imza atmış ve halkın sevgisini kazanmıştır. Şehzadeler Kadın Kolları Başkanı olduğum dönemde olduğu gibi bu dönemde de uyumlu bir çalışma içerisinde olacağımıza inanıyorum. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

"Kadın kollarımız ile uyumlu çalışacağız"

Kendisinin de teşkilatın içerisinden gelen bir kişi olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Öncelikle değerli İl Kadın Kolları Başkanımız Rukiye hanım ve tüm yönetim kurlu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Başkanımız Şehzadeler Kadın Kolları Başkanlığı döneminde ki başarılı çalışmaları ile bu gün İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine gelmiştir. Ben inanıyorum ki aynı başarısını bu görevinde de sürdürecektir. Birçoğunuzun da bildiği gibi Şehzadeler Belediyemiz 2014 yerel seçimleri ile sıfırdan kurulmuş bir belediyedir. Göreve gelir gelmez hızlı bir çalışma ile 65 mahallemiz ve 170 bin nüfusa hizmet verebilecek bir belediyeyi kurduk ve kısa bir süre içerisinde her mahallemize hizmet götürdük. Tüm olumsuzluklara rağmen halkımızın ihtiyaçlarına cevap veren bir belediyeyi kurduk ve çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Değerli Kadın Kolları Başkanımız ile Şehzadeler Kadın Kolları görevini yürüttüğü dönemde uyumlu bir çalışma sergiledik. Ben inanıyorum ki aynı uyumu yeni görevi olan İl Kadın Kolları Başkanlığı döneminde de sürdüreceğiz. Allah nasip ederse önümüzde bir referandum süreci var. Bu süreç içerisinde çok sıkı bir çalışma içerisinde olacağız" dedi.