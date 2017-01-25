Başkan Cabbar’dan Çağdaş Develi Gazetesine hayırlı olsun ziyareti
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar yeni ofisine taşınan Çağdaş Develi Gazetesi'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar yeni ofisine taşınan Çağdaş Develi Gazetesi'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Yeni Mahalle Erciyes Caddesi, Askerlik Şubesi arkasına taşınan Çağdaş Develi Gazetesi ve Sebat Ofset Matbaacılık'ın genel Yayın Yönetmeni Cihan Çimen'i ziyaret ederek, yeni ofisi tanıyan Başkan Cabbar hayırlı kazanç dileklerinde bulunarak kolaylıklar diledi.
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