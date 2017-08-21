Başkan Baran, hacı adaylarını uğurladı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez'de kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını yolcu etti.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta sonu kutsal topraklara giden hacı adaylarını uğurladı. Hacı adaylarının heyecanına ortak olan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hacı adaylarıyla ve aileleriyle sohbet etti. Kur'an tilaveti okunmasıyla başlayan programda kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan İsmail Baran, "Hacı adaylarımızın bu büyük heyecanına eşlik ediyoruz. Geride bıraktıklarınız bize emanet. Aileleriniz bizim de ailemiz, kardeşimiz, bacımız. Gözünüz arkada kalmasın. Allah niyetinizi kabul eylesin" diyerek hacı adaylarına karanfil takdim etti.

Konuşmaların ardından yapılan duayla Körfezli hacı adayları kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.