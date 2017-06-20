Başkan Bakıcı, Yeşilkent’e Mahalle Konağı müjdesi verdi

Bozüyük Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mahalle İftarının bu yılki 9. iftarı Yeşilkent Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Fatih Sultan Mehmet Parkı Amfi Tiyatro'da yapılacak olan, fakat olumsuz hava koşulları nedeni ile bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar yemeğine, Yeşilkent Mahalle sakinlerinin yanı sıra Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, mahalle muhtarları, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık ve AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin'de katıldı. Salondaki misafirlerinin masalarını tek tek dolaşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve eşi vatandaşların Ramazanını kutlarken, Mevlana Derneği okuduğu ilahiler ve Mevlevi gösterileri ile salonda bulunanlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Okunan duaların ardından Mahalle sakinleri hep birlikte orucunu açarken, Ramazan tüm bereketi ve mutluluğu ile yaşandı.

İftar yemeğinin ardından konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; "Yeşilkent mahallemiz adı gibi gerçekten yeşil bir mahalle olmaya başladı. Buradaki kent ormanı vatandaşımızın rahatça vakit geçirebileceği güzel bir mekan oldu. Eskiden adı yeşil köydü şimdi ise Yeşilkent oldu. Değerli kaymakamımız ile bir ay önce Eczacıbaşı Yapı Gurubu bile beraber bir görüşme yaptık. Allah nasip ederse bu mahallemizde ilk binası yapılan üniversitemizin ikinci binasına da kısa zaman içerisinde başlayacağız. Mahallemize yatırımlarımız devam ediyor. Bu mahallede vatandaşlarımızın taleplerine uygun olarak farklı etkinliklerin yapılabileceği konağımız da sene sonunda hazırlanacak ve inşaatımız başlayacak. Allah nasip ederse önümüzdeki gün idrak edeceğimiz Kadir gecenizi ve Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun" dedi.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın ardından konuşan ve aynı zamanda Yeşilkent Mahallesi sakini olan Kaymakam Hasan Yaman, Bozüyük'teki birlik ve beraberlik ortamının hiç bozulmamasını dileyerek Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya yaptıkları için teşekkür etti ve salonda bulunanların Ramazanlarını kutladı.

Program sonunda Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, çocuklara pamuk şeker ikramında bulundu.

Daha sonra protokol üyeleri ile birlikte şehit Fikret Son'un anne ve babasını evlerinde ziyaret eden Başkan Bakıcı aile ile burada bir süre sohbet etti ve şehit ailesinin her türlü ihtiyacında yanlarında olduklarını belirtti. Şehit'in ailesinin evinin ardından Yeşilkent TOKİ'lerde ikamet eden Şenkal çiftinin evini ziyaret eden Başkan Bakıcı burada bir süre misafir olarak aile ile sohbet etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu'da vatandaşların daveti üzerine Yediler Mahallesi 521 Sokak'ta düzenlenen sokak iftarına katıldı. İftar programı ile ilgili fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Bakıcı "Sofralarını bizlerle paylaşan hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.