Başkan Aydın’dan öğrencilere “Balkan Turu”

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, okullarında başarılı olan Eyüplü liselilere 9-14 Temmuz 2017 arasında 5 gece-6 gün sürecek Balkan turu hediye ediyor.Bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan yurt dışı turunda liseli gençler bu kez Saraybosna, Poçitel, Blagaj, Mostar, Belgrad, Karlofca, Novi Sad, Üsküp, Prizen, Pristina'yı gezme fırsatı bulacak.

Eyüp'ü akademik, kültürel ve spor alanında temsil etmiş olan başarılı öğrenciler, bu yıl üçüncüsü yapılacak olan yurt dışı turunda, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Makedonya olmak üzere 4 ayrı ülkeyi ziyaret etmiş olacaklar. Bu sene toplam 70 öğrencinin katılacağı gezi programına ilk sene İspanya'ya 100 öğrenci, ikinci sene Bosna'ya 80 öğrenci gitmişti.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın Eyüplü gençlere hediyesi olan Balkan turu 9-14 Temmuz 2017 arasında yapılacak ve 5 gece - 6 gün sürecek.

Gezinin birinci gününde öğrenciler, İstanbul, Priştina, Prizren ve Üsküp'ü gezecekler. Burada 1389 Kosava Muharebesi sonucu Kosava Ovası'nda öldürülmüş Osmanlı Padişahı 1. Murad Hüdavendigar'ın türbesi ziyaret edilecek. Gezinin ikinci gününde öğrenciler, Üsküp, Belgrad'ı gezecekler. Yugoslavya'ya yıllarca başkentlik yapmış ve günümüzde bile Balkanlar'ın hem toprak hem nüfus olarak en büyük şehri olan Belgrad'a varış ile beraber panoramik şehir turu gerçekleştiriliyor. Öğrenciler gezinin üçüncü gününde , Sırbistan'ın Voyvo Dina eyaletinde gezecekler. 1699 yılında imzalanan Karlofça anlaşması ile Osmanlı tarihinde önemli bir yer tutan Sırbistan'ın Karlofça kasabasını ziyaret edecek.

Gezinin dördüncü günü sabah kahvaltısının ardından gezi turu Saraybosna'da devam edecek. Burada öğrenciler, Balkanlar'ın belki de en ünlü çarşılarından biri olan Baş Çarşı gezisinde 3 ayrı dönemin kapıları aralanarak Osmanlı'ya, Avusturya-Macaristan ve Yugoslavya dönemine ait eserleri görecek.

Beşinci gün öğrenciler, Mostar, Poçitel ve Blagaj'ı gezecek. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Ordusu tarafından yıkılan Tito Köprüsünü, ardında da Mostar Köprüsünü görme imkanı kazanacak. Gezinin son günü, savaş zamanı Saraybosna'yı ayakta tutan Savaş Tüneli gezisi ile başlıyor ve gezi turu Bosna Nehri'nin kaynağınında bulunduğu Vrelo Bosna Parkı gezisi ile sona eriyor.