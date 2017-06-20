Başkan Ataç’a Eskişehir Basket forması

Bu yıl büyük bir başarı elde ederek Türkiye Basketbol Süper Ligine çıkan Nesine.com Eskişehir Basket'in Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret ederek üzerinde "Şampiyon 26" yazılı şampiyonluk forması hediye etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonrası bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Özeçoğlu "Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı bir teşekkür ziyareti gerçekleştirerek şampiyonluk formamızı hediye ettik. Eskişehir'in ismini Türkiye'de daha iyi duyurmak anlamında önümüzdeki yılda başkanımızdan desteklerinin devamını bekliyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç ise, "Bu sene hem Selka Hentbol, hem Eskişehir Basket takımları büyük bir başarı ile süper lige çıktılar. Süper lig ağır bir lig orada Eskişehir'in adının geçmesi hepimize onur verecek, gururla takip edip gururla destek vereceğiz. Başkan Sinan bu işi inatla takip etmeseydi bu başarı olmayacaktı. Kendisini ve ekibini canı gönülden kutluyorum. Bu başarımız süper ligde de devam edecektir" ifadelerini kullandı.