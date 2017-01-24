Başkan Alemdar 2017’de hayata geçirilecek projelerden bahsetti

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile 2016 yılında yapılan hizmetlerin yanı sıra 2017'de hayata geçirilecek vizyon projeleri ve hedefleri masaya yatırdı.

2016 yılı bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 96,5 olduğunu ifade eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2017 tahmini bütçenin ise 62 milyon olarak belirlendiğini ve bu rakamın Serdivan'ın her noktasına en kaliteli hizmetin götürülmesi için harcanacağını belirtti. Her bir çalışmanın arkasında ekip ruhunun yattığını dile getiren Alemdar aynı ruhla çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, 2017 yılının Serdivan Belediyesi'nin sıçrama dönemi olacağını söyledi. Alemdar, 54. Cadde'den, Serdivan Hobi Bahçeleri'ne, Darboğaz Deresi Projesi'nden Engelsiz ve Sağlıklı Kent Serdivan Projesi'ne kadar kamuoyuyla paylaşılan tüm projelerin bir bir hayata geçirileceğini söyledi.

Kültürel ve sosyal hayattan, ekonomiye, eğitimden, sağlık sektörüne kadar Serdivan'ı bir bütün olarak ele aldıklarını ve bu başlıkların her birini aynı hassasiyetle önemsediklerini belirten Yusuf Alemdar, "2017 Serdivan için bambaşka bir yıl olacak. Sadece vadettiğimiz projelerle değil hayata geçireceğimiz her projeyle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini daha da yukarılara taşıyacağız" dedi.