Başkan Albayrak’tan Tekirdağ Muhtarlar Derneği’ne ziyaret

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Süleymanpaşa ilçesindeki Tekirdağ Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Osmanlı Mahallesi Muhtarı İsa Turgut ve diğer üyelerle görüşerek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Albayrak Muhtarlar Derneğinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı.

Muhtarların istek ve sorunlarını dinleyen Başkan Albayrak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarla koordinasyon içinde çalıştıklarını söyledi.