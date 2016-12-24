Konya1 °C
SON DAKİKADoğu Türkistan’ın acı günü

  1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. Başkan Albayrak, şehitler için düzenlenen mevlide katıldı
Başkan Albayrak, şehitler için düzenlenen mevlide katıldı

Başkan Albayrak, şehitler için düzenlenen mevlide katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kamu-Sen'in Süleymanpaşa Orta Camii'nde şehitler için düzenlediği mevlide katıldı.

A+A-

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kamu-Sen'in Süleymanpaşa Orta Camii'nde şehitler için düzenlediği mevlide katıldı.

Başkan Albayrak, şehitler için düzenlenen mevlid-i şerif programında yaptığı konuşmada, "Şehitlerimize bugün bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Düzenlenen Mevlid-i Şerif'in hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.