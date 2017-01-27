Başkan Akkaya’dan çocuklara sömestr armağanı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısına girilmesi nedeniyle çocuklara tatil armağanı olarak ücretsiz sinema hizmeti sunuyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Çok çalışarak başarılı bir dönem geçiren çocuklarımızı yarıyıl tatilinde biraz olsun eğlendirebilmek amacıyla şehrimizdeki yeni kültür merkezimiz olan Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde 1 hafta boyunca çekimlerinin tamamı şehrimizde yapılan ve Akşehirli çocuklarımızın rol aldığı "Mavi Bisiklet" filmi ile buluşturuyoruz. Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almalarını sağlamaya çalışırken onların boş vakitlerini de en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Tüm çocuklarımıza tatil boyunca iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Pazartesi gününden bu yana devam eden etkinlikte gündüzleri saat 14.00 de çocuklar, için akşamları saat 19.00 da ise büyükler için Mavi Bisiklet isimli filmin gösterimi yapılıyor. Ücretsiz olarak izleyiciyle buluşan film gösterimi 29 Ocak 2016 Pazar günü sona erecek.