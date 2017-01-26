Başiskele’de ağaçlara bakım çalışması

Başiskele Belediyesi ağaç bakım ve budama çalışmalarına Aydınkent mahallesinde devam ediyor.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki ağaçların budama çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Ağaçların miktar ve kalitesini yükseltmek için budama işlemleri devam ederken elektrik tellerine uzanan, vatandaşların geçişini engelleyen dallar için gerekli kesim işleri yapılıyor. Belediye ekiplerinin çalışmaları hava şartları müsaade ettiği sürece devam edecek.