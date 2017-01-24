Basın Mensupları Kan Bağış Kampanyasına Destek Verdi

Kızılay'ının kan çağrısına bir destek de Malatya da çalışan basın mensuplarından geldi. Malatya'da çalışan basın mensupları Basın İlan Kurumu öncülüğünde Kızılay'ın acil kan bağışı çağrısına kan bağışında bulunarak destek verdi.

Basın İlan Kurumu Malatya Şubesinin organizesi ile basın mensuplarının, bugün kan bağış kampanyasına destek vereceğini belirten Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, herkesi kan bağışına davet etti.

Abacı, "Basın mensupları olarak, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek vermek için kan bağışından bulunduk. Sorumluluklarımız sorunlarımızdan önce gelir düsturuyla basın mensubu olarak, örnek davranış göstermek istedik" diye konuştu.

Malatya Valiliği Basın Müdürü Halil İbrahim Kılıç da bugüne kadar basın mensuplarının Kızılay'a yapılan kan bağışını haber yaparak, bağışların artmasına katkı sağladığını ifade ederek, basın mensuplarının bugün hem kan bağışında bulunduğunu hem de haberini yaptığını söyledi.

Türkiye Gazetesi Malatya Bölge Müdürü Celal Koyuncu ise Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Nihat Abacı'ın öncülük ettiği kan bağışına destek vermek için bir arada olduklarını belirterek "Kızılay Genel Başkanımızın özellikle kış ayları dolayısıyla kan stoklarında ciddi bir azalma olduğunu açıklaması üzerine bizlerde sosyal sorumluluk kapsamında bu görevimizi yerine getirmek istedik. Bir canın kurtarılmasına vesile olabilirsek ne mutlu bizlere. Bu kampanyaya destek veren tüm basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kampanyayı Türkiye'ye örnek olacak bir hareket olarak görüyorum" diye konuştu.