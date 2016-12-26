Başbakan Yıldırım’dan Rus mevkidaşına taziye telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, 92 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili Rusya Başbakanı Medvedev'i telefonla arayarak baş sağlığı diledi.

Konuyla ilgili Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Başbakanımız, Tupolev Tu-154 tipi bir Rus uçağının dün Soçi kentinden 92 kişiyle havalandıktan sonra düşmesi üzerine, Rus mevkidaşı Başbakan Dimitri Medvedev'i bugün (26 Aralık) telefonla aramıştır. Kaza hakkında Başbakan Medvedev'den bilgi alan Sayın Başbakanımız, Hükümetimizin taziye dileklerini ifade etmiş; halkımızın bu trajik olayda hayatını kaybedenlerin aile ve yakınları dahil olmak üzere tüm Rusya Federasyonu halkının acısını kalpten hissederek, paylaştığını dile getirmiştir. Başbakan Medvedev Sayın Başbakanımıza dayanışma mesajı ve taziye dilekleri için şükranlarını ifade etmiş, konu hakkındaki teknik incelemelerin sürdüğünü belirtmiştir. Sayın Başbakanımız ayrıca, bugün Rusya'da bazı kentlerde terör saldırısı ihbarı yapıldığına dair haberlere atfen, nereden kaynaklanırsa kaynaklansın terörle mücadele alanında Rusya ile işbirliğimizi daha da ileri bir seviyeye taşıma konusunda kararlı olduğumuzu dile getirmiş, Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev de Rus tarafı olarak bu konuda aynı yaklaşımı benimsediklerini ifade etmiştir" denildi.