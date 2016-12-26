Başbakan Yıldırım-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Başbakan Binali Yıldırım'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme sona erdi.

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.