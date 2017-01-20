Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen saldırının terör örgütlerince gerçekleştirildiğini kaydetti.
IHAAW231435-SIY/20-01-2017 - Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen saldırının terör örgütlerince gerçekleştirildiğini...
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IHAAW231435-SIY/20-01-2017 - Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen saldırının terör örgütlerince gerçekleştirildiğini kaydetti. 20.01.2017 23:14:35 TSI NNNN
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