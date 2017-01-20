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  3. Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen saldırının terör örgütlerince gerçekleştirildiğini kaydetti.
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen saldırının terör örgütlerince gerçekleştirildiğini kaydetti.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen saldırının terör örgütlerince gerçekleştirildiğini kaydetti.

IHAAW231435-SIY/20-01-2017 - Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen saldırının terör örgütlerince gerçekleştirildiğini...

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IHAAW231435-SIY/20-01-2017 - Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen saldırının terör örgütlerince gerçekleştirildiğini kaydetti. 20.01.2017 23:14:35 TSI NNNN

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