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  3. Başbakan Binali Yıldırım, "Askere yemek tedariği kamu ihalesi dışına çıkarılacak. Askere yemek alımı şartlarını bakanlık belirleyecek" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, "Askere yemek tedariği kamu ihalesi dışına çıkarılacak. Askere yemek alımı şartlarını bakanlık belirleyecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Askere yemek tedariği kamu ihalesi dışına çıkarılacak. Askere yemek alımı şartlarını bakanlık belirleyecek" dedi.

IHAAW191017-SIY/19-06-2017 - Başbakan Binali Yıldırım, "Askere yemek tedariği kamu ihalesi dışına çıkarılacak. Askere yemek alımı şartlarını bakanlık...

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IHAAW191017-SIY/19-06-2017 - Başbakan Binali Yıldırım, "Askere yemek tedariği kamu ihalesi dışına çıkarılacak. Askere yemek alımı şartlarını bakanlık belirleyecek" dedi. 19.06.2017 19:10:17 TSI NNNN

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