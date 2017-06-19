Başbakan Binali Yıldırım, "Askere yemek tedariği kamu ihalesi dışına çıkarılacak. Askere yemek alımı şartlarını bakanlık belirleyecek" dedi.
IHAAW191017-SIY/19-06-2017 - Başbakan Binali Yıldırım, "Askere yemek tedariği kamu ihalesi dışına çıkarılacak. Askere yemek alımı şartlarını bakanlık...
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IHAAW191017-SIY/19-06-2017 - Başbakan Binali Yıldırım, "Askere yemek tedariği kamu ihalesi dışına çıkarılacak. Askere yemek alımı şartlarını bakanlık belirleyecek" dedi. 19.06.2017 19:10:17 TSI NNNN
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