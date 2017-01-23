Başarılı emniyet personellerine ödül

Mersin'de görevlerinde üstün başarı gösteren emniyet personelleri, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 20 polis memuru, görevlerinde göstermiş oldukları gayret ve üstün başarılarından dolayı "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesi" doğrultusunda "başarı belgesi" ile ödüllendirildi.

Başarılı emniyet mensuplarının belgeleri, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından verildi.