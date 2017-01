Baş ağrısı deyip geçmeyin

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Taner Özbenli, baş ağrısının, tehlikeli hastalıkların haberci belirtisi olabileceğini söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Nöroloji Kliniği'nden Prof. Dr. Taner Özbenli toplumun büyük bir kısmının yakındığı baş ağrısı için, "Baş ağrısı, toplumda en sık görülen sağlık sorunlarından biridir. Hekime başvuruda bulunan baş ağrısı hastaları arasında birinci sırayı migren alır. Migren, çoğunlukla genetik eğilimi olan bireylerde çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar. Migren baş ağrısı, sanıldığının tersine ender görülen bir durum değildir. Genel olarak bakıldığında, her beş kadından, her on erkekten biri migrenlidir. Sadece Samsun'da yaklaşık 90 bin migren hastasının olduğunu tahmin ediyoruz. Migren her zaman tek taraflı olan bir baş ağrısı değildir. Hastaların üçte birinde migren ağrısı başın iki tarafındadır. Baş ağrısına bulantı, ışık ve sesten rahatsız olma eşlik edebilir. Baş ağrısı çoğu zaman, hastanın günlük işlerini yapmasını etkiler" dedi.

Prof. Dr. Özbenli, "Birinci basamakta ve nöroloji polikliniklerinde sık karşılaşılan bir başka sorun ilaç aşırı kullanımı baş ağrısıdır. İlaç aşırı kullanımı baş ağrısı, migrenlilerin ağrı kesicileri veya diğer migren atak ilaçlarını sık almalarıyla ortaya çıkar. Ağrı kesiciler veya sık kullanılan migren ilaçları kesilmediği ve uygun tedavi yapılmadığı sürece kronik baş ağrıları devam eder" diye konuştu.

Ani başlayan ve şiddetli olan baş ağrısı

Bir baş ağrısının gelebileceği noktalara dikkat çekmek isteyen Prof. Dr. Özbenli, "Baş ağrısı, bazen de tehlikeli hastalıkların haberci belirtisidir. Ani başlayan ve şiddetli olan baş ağrısı beyin kanamasının ilk belirtisi olabilir. Baş ağrılarının sıklığının giderek artması da bir tehlike işaretidir. Baş ağrısıyla birlikte açıklanamayan bulantı veya kusmanın olması, altta yatan başka bir hastalığın habercisi olabilir. Kırk yaşın üzerinde yeni ortaya çıkan baş ağrıları inceleme gerektirir. Baş ağrısı ile birlikte kol ve bacakta güçsüzlük, görme bozukluğu, göz kapağı düşüklüğü, dengesizlik, yürüme güçlüğü ya da bilinç kaybı varsa mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurulmalıdır" şeklinde konuştu.

Baş ağrısı hastasında doğru bilinen yanlışlar

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Taner Özbenli, baş ağrısı hastasında doğru bilinen yanlışlar hakkında şu bilgileri verdi: " "Sinüzit baş ağrılarının sık görülen bir nedenidir." Yanlış! Kronik sinüzit, kronik baş ağrılarının geçerli bir nedeni olarak kabul edilmez. "Gözün kırma kusurları sıklıkla baş ağrısı yapar." Yanlış! Gözün kırma kusurlarının yol açtığı baş ağrıları, tüm baş ağrıları içinde küçük bir grubu kapsar. "Baş ağrılarının önemli bir bölümü hipertansiyona bağlıdır." Yanlış! Hipertansiyonun baş ağrısına yol açması için kan basıncının çok yükselmesi gerekir. "Başı ağrıyanların çoğunun psikolojik sorunu vardır." Yanlış! Psikiyatrik sorunlara bağlı baş ağrısı seyrek görülür. Depresyonun baş ağrısı yapmasından daha çok, tedavi edilmemiş kronik baş ağrılarının depresyona yol açması söz konusudur."