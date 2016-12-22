Bartın’dan Halep’e 1 TIR dolusu yardım

Bartın Yardımeli Derneği ve GÜLDER işbirliğince başlatılan kampanya kapsamında toplanan bir TIR dolusu yardım Halep'e gönderildi.

Toplanan yardımlar Türk Kızılayı aracılığıyla Haleplilere ulaştırılacak. Yardımların Türk Kızılay'ı aracılığı ile ulaştırılacağını söyleyen Yardımeli Derneği Bartın Temsilcisi Özcan Yüzlü, "Büyük bir gayret ve özveriyle hazırlanan bu İnsani Yardım Konvoyunda, Halepli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere gıda, un, süt, su, bebek bezi, battaniye, soba, bot, mont, yatak, kışlık kıyafet ve çeşitli insani yardımlar bulunuyor. Suriye'ye yönelik yardımlarımızı bugüne kadar olduğu gibi, bugün de Türk Kızılayı aracılığı ile göndereceğiz. Yardım TIR'larımızı Türk Kızılayı'mıza Halepli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Hatay Cilvegözü sınır kapısında, 23 Aralık Cuma günü, Cuma namazından sonra, Avrupa ve ülkemizin dört köşesinden gelen temsilcilerimizin katılımı ile yapacağımız basın açıklamasını müteakip teslim edeceğiz. Suriye'de yaşanan insanlık dramını, dünya kamuoyuna duyurmanız ve insanlık vicdanının Halep için harekete geçmedeki katkınızdan dolayı, tüm mazlum coğrafyalardaki mazlumlar adına sizlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.