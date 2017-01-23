Barış Mahallesi’nin doğu ve batısı buluşuyor

Kepez Belediyesi, Barış Mahallesi'nin doğu ve batısını ayıran vadiyi doldurma kararı aldı. Dolumun ardından yapılacak yeni yolla iki yakada buluşmuş olacak.

Kepez Belediyesi, Barış Mahallesi'nin iki yakasını, küçük bir vadiyi hafriyatla doldurduktan sonra yapacağı yolla bir araya getiriyor. Belediye ayrıca, doğu ve batı aksında bulunan 2906 Sokak'ta yaşanan "vadi" sorununu ortadan kaldırıyor.

Vadi engelinden dolayı doğu ve batıdaki araçların geçişinin olmadığını Başkan Tütüncü'ye ileten Barış Mahalle Muhtarı İsmet Keskin, bölge sakinlerinin 2906 Sokak'ın iki yakasının birleştirilmesi talebini de iletti. Başkan Tütüncü de Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır ve Fen İşleri Müdürü Ali Aslan ile sokağın birleşmesine engel olan vadide incelemelerde bulundu.

Tütüncü, vadiyi hafriyatla doldurduktan sonra yapacakları yolla 2906 Sokak'ı birleştireceklerini söyledi. Başkan Tütüncü, "Zor doğa şartları yatırımlara engel değil. Yeter ki niyetiniz ve azminiz olsun. Barış Mahallesi'nin iki yakasını yeni yolla birleştiriyoruz." dedi.