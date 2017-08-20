Barcelona, galibiyetle başladı

İspanya Süper Kupası'nı Real Madrid'e kaptıran Barcelona, La Liga'nın ilk haftasında Real Betis'i 2-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Milli oyuncu Arda Turan ise yedek başladığı mücadelede forma şansı bulamadı.

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Barcelona sahasında Real Betis'le karşılaştı. Süper Kupa maçlarında kadroya alınmayan Arda Turan ise, Betis maçında kadroda yer alırken, 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı.

36. dakikada Deulofeu ile 1-0 öne geçen Barça, 39. dakikada Sergi Roberto'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıdaki pozisyonlar sonuçsuz kaldı ve Barcelona ilk haftaya 3 puanla kapattı.