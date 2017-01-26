Bankada silahlı kavga olayına karıştığı iddia edilen şahıs yakalandı

Adıyaman'da, bankada sıra bekleyen bir kişiyi onlarca vatandaş arasında silahla vurduğu iddia edilen şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Sümer Meydanındaki bir bankada onlarca kişinin yanında silahını çıkaran S.Ç., yanına yaklaştığı Zeki Akgün'ün bacaklarına ateş etti. Bacaklarından yaralanan Akgün kanlar içerisinde yere yığılırken olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.Ç. hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralı Akgün, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından yaklaşık 1 hafta boyunca çalışmalarını aralıksız sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsın Hoca Ömer Mahallesi'nde bulunan bir iş hanında olduğunu tespit etti. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.Ç., sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.