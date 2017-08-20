Bandırmaspor sezonu açtı

TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 2017-2018 futbol sezonunu düzenlediği bir törenle açtı. 17 Eylül Stadı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlandı.

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Erhan Elmastaş'ın ses tellerindeki bir problem nedeniyle yerine Bandırmaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç İşbay, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. İşbay'ın konuşmasının ardından Bandırmaspor Onursal Başkanı Dursun Mirza da açıklamalarda bulundu. Konuşmaların ardından bordo-beyazlı futbolcular, seramoni halinde teker teker sahaya çağırılarak taraftara tanıtıldı. Basın mensuplarına toplu fotoğraf verilmesinin ardından kesilen kurban ve edilen dualar ile tören programı son buldu. Törenin ardından saha da ısınma çalışması yapan Bandırmaspor, çalışmasını çift kale maç ile sonlandırdı. Bordo-beyazlı kulüp bu yıl, "Bir arkadaşa bakıp çıkacağız" sloganıyla geçen sezon düştüğü TFF 1. Lig'e yeniden çıkmayı hedefliyor.