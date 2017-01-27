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Bandırma’da metruk evde yangın

Bandırma’da metruk evde yangın

Çınarlı Mahallesi'nde metruk bir evde çıkan yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde metruk bir evde yangın çıktı.

Çınarlı Mahallesi'nde metruk bir evde çıkan yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında evde yaşayan kimsenin olmadığı ve uzun zamandır metruk halde bulunduğu öğrenildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

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