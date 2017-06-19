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Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Şanlıurfa'da üçüncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

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Şanlıurfa'da üçüncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evinin balkonunda oyun oynayan 3 yaşındaki Tuğçe P., balkon demirlerine yaslandı. Bu sırada aniden dengesini kaybeden Tuğçe P., üçüncü kattan aşağıya düştü. Yakınları tarafından araçla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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