Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Şanlıurfa'da üçüncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evinin balkonunda oyun oynayan 3 yaşındaki Tuğçe P., balkon demirlerine yaslandı. Bu sırada aniden dengesini kaybeden Tuğçe P., üçüncü kattan aşağıya düştü. Yakınları tarafından araçla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı