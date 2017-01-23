Balkan rüzgarı Bergama’dan Esti

İZMİR (İHA) – Akordeon ustası ve Balkan müziğinin tanınmış isimlerinden Muammer Ketencoğlu, İzmir'in Bergama ilçesindeki konserinde hayranları ile bir araya geldi. Bergama Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde, Balkan Yolculuğu Grubu ile sahne alan Muammer Ketencoğlu, önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak olan "Sandığımdan Rumeli Türküleri" albümdeki şarkılarını seslendirdi.

Akordeon ustası ve Balkan müziğinin tanınmış isimlerinden Muammer Ketencoğlu'nun Bergama'da verdiği konserde, müzikseverler birbirinden güzel Balkan ezgilerine hep bir ağızdan eşlik etti. 1997 yılında kurulan Balkan Yolculuğu Grubu ile sahne alan Muammer Ketencoğlu, önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak olan "Sandığımdan Rumeli Türküleri" albümdeki şarkılarını seslendirdi.

Konser sonunda bir açıklama yapan akordeon ustası Muammer Ketencoğlu, Bergama'nın kendisinde özel bir yeri olduğunu ifade ederek, "İzmir folkloru içerisinde son derece önemli bir yere sahip Bergama. Bergama türkülerini diğer projelerimizde bol bol seslendiriyoruz. Buradaki halk müziği kültürünün aynı zamanda meşk ve müziğe yatkınlık eğiliminin son derece güçlü olduğunu düşünüyorum. O anlamda Bergama'yı ayrı tutmak gerekir" dedi.

Bergama'nın tarihsel birikiminin son derece zengin olduğuna dikkat çeken Ketencoğlu, "Bergamalıların kendi kültürlerine sahip çıkan, zeybek kültürünü seven insanlar olduğunu düşünüyorum. Buradan çok güzel duygular ile ayrılıyorum. Bergamalı çok yakın dostlarım var. 2008 yılında çıkarttığım "İzmir Hatırası" isimli albümümde Bergama türküleri var. Bergama'dan yetişen ünlü müzisyen Hüsnüm Şenlendirici ve oğlu Ergun Şenlendirici'nin çalışmalarını takip etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Bergamalı ünlü müzisyen Hüsnü Şenlendirici ile konser öncesi görüştüğünü ifade eden Muammer Ketencoğlu, "Bundan sonraki ilk Bergama konserimde Hüsnü Şenlendirici ile aynı sahnede olacağız, kendisi söz verdi" dedi.