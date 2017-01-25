Balıkesir’de büyük uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu sattığı ve temin ettiği iddiası ile 13 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süren teknik takip sonucu Balıkesir'de son yılların en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı. Balıkesir il merkezi ile Kepsut ve Bigadiç ilçelerinde operasyon düğmesine basan polis timleri uyuşturucu madde sattığı ve temin ettiği iddia edilen şahısları gözaltına aldı. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 33 şahsın evinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 612 gram esrar, 78 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 19 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 1'i bayan 13'ü uyuşturucu madde satmak ve temin etmek suçlamaları ile adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ile ilgili yapılan aramalarda ayrıca 39 kök kenevir, bin 157 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerin adliye işlemleri sürüyor.