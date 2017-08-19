Balık tutarken düştüğü suda boğuldu

Bilecik'te balık tutmak isterken suya düşen yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaneli ilçesi Çerkeşli Mahallesi'nde bulunan gölette balık tutmak isteyen Ali Bakıcı (61), dengesini kaybederek suya düştü. Babasının suya düştüğünü gören Ramazan Bakıcı, çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde güvenlik önlemlerini alan jandarma ekipleri ve vatandaşlar, kendi imkânları ile suya düşen yaşlı adamı aradılar. Daha sonra bir vatandaş tarafından Bakıcı bulunarak gölet kenarına çıkartıldı.112 ekiplerinin boğulan vatandaşa müdahaleleri sonuç vermedi. Bakıcı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan baba ve oğlunun Sakarya'dan balık tutmak için Osmaniye'ye geldikleri öğrenildi.