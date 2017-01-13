Bakan Yardımcısı Yegin ETSO’yu ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Erzurum'da, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) da ziyaret ederek, Meclis Başkanı Saim Özakalın, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle görüştü.

Vali Yardımcısı Hamza Özer, Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanı Gökhan Tuna, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İç Denetim Birim Başkanı Cihat Demiralp, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Fırat, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şevket Demir, SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş ve İŞKUR İl Müdürü Recep Demir'in ve bazı bakanlık yetkililerinin katıldığı ziyaret, Meclis Başkanı Saim Özakalın'ın makamında gerçekleşti.

Ziyaretinin amacının iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek, çalışma hayatıyla ilgili sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkıntıların çözümü noktasında görüşlerini almak olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Yegin, her zaman kendilerine iletilen sorunları dikkatle analiz ettiklerini ve çözümü noktasında çaba gösterdiklerini söyledi.

ÖZAKALIN, "İNŞALLAH YENİ TEŞVİKLERLE KABUĞUMUZU KIRACAĞIZ"

Ziyarette, Erzurum'un ekonomisi ve çalışma hayatıyla ilgili bilgi veren ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, Cazibe Merkezleri Programı'nın (CMP) uygulama esaslarının geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, bu kapsamda Erzurum'da yapılması planlanan yatırımların kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti. 216 hektarlık bir alana sahip 2. OSB'ye yerel ve ulusal yatırımcıların ilgisinin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Meclis Başkanı Özakalın, buraya yapılacak yatırımların Erzurum'un göç ve istihdam sorununa çözüm bulacağına inandığını söyledi. Özellikle ulusal çaptaki firmaların yatırımlarını Erzurum'a yapmaları konusunda başta Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ olmak üzere Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ETSO'nun koordineli bir şekilde çalıştığını kaydeden Özakalın, yeni teşviklerin Erzurum'u tam anlamıyla bir cazibe merkezi yapmasını ve artık kabuğunu kırmasını umut ettiklerini dile getirdi.

Konuşmasında, Erzurum'un sosyal güvenlik profili ve çalışma hayatıyla ilgili ifadelere de yer veren Özakalın, çalışmaya elverişli olduğu halde sosyal yardımlarla hayatını sürdürmeye çalışan kişilerle ilgili Bakanlığın bir çalışma yapmasını beklediklerini vurguladı. Eski yeni yatırım ayrımı yapılmaksızın, yeni teşviklerde istihdama sağlanan desteklerin biraz daha güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Özakalın ayrıca, nitelikli iş gücünü artırılması adına akredite olmuş özel sektör kuruluşlarının da etkinliğinin daha da artırılmasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

"1 PUANLIK KAYIT DIŞILIĞIN MALİYETİ 1.9 MİLYAR LİRA"

Meclis Başkanı Özakalın'ın ardından konuşan Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Erzurum'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cazibe Merkezleri Programı'yla Erzurum'a sermayenin gelmesinin ve yeni iş imkanlarının oluşmasının, şehrin gelişmesi ve kalkınması adına sevindirici olacağını söyledi. Başkan Özakalın'ın sözünü ettiği; çalışmaya elverişli olduğu halde sosyal yardımlarla hayatını sürdürmeye çalışan kişilerle ilgili de düşüncelerini ifade eden Bakan Yardımcısı Yegin; "Sosyal yardım-istidam dengesinin kurulması yönünde bizim de çok ciddi çalışmalarımız var. Çünkü kişiye çalışma imkanı verilmediği zaman diğer taraftan yardım vermek zorunda kalabiliyorsunuz. Bu yüzden bu konuya büyük önem veriyoruz ve sosyal yardımdan istihdama dönüşü teşvik etme yönünde çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Bölgede sağlanan teşviklerde istihdama daha fazla destek verilmesiyle ilgili de görüşlerini dile getiren Yegin şunları söyledi; "İŞKUR olarak, Cazibe Merkezleri Programı'na girsin girmesin bizim işletmelere iş başı eğitim programlarımız var. Zaten bu yöndeki desteklerimizi sürdürüyoruz. Bir de buna ekstra "artı istihdam" diye bir kavram geliştirdik. Dedik ki, işveren işçi sayısına eklediği her çalışanın maliyetinin yarısına biz katlanalım. Yani ona vereceği ücretin yarısını biz verelim dedik."

Konuşmasında kayıt dışı istihdamın önlenmesinde herkese önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, "İşveren, işçi ve devlet Bütün kesimle bu konuda kendi sorumluluğunu taşımalı. İşveren işçisine, "Eğer sigortalı olacaksan çalışacaksın, yoksa çalışamazsın" demeli. Aynı şekilde işçi de kendisine sigorta yapması konusunda işvereninden talepte bulunacak. Bu mücadele hepimizin mücadelesi Bu mücadeleyi hepimiz yapabilirsek kayıt dışılıktan kuruluruz. 1 puanlık kayıt dışılığın maliyeti ülkemize yaklaşık 1,9 milyar lira Bu da ekonomimiz adına çok önemli bir kayıp" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Yegin ziyarette ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin çeşitli konulardaki sorularını dinledi kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Ziyaretin sonunda ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın Bakan Yardımcısı Yegin'e, Erzurum'a özgü gümüş işlemeli bir Oltu taşı tespih hediye etti.