Bakan Soylu Siirt’te

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünya Uyuşturucu Raporunda uyuşturucu ticareti yapan terör örgütlerinin sayıldığını belirterek, "Ancak bu listede terör örgütü PKK yok. Adamlar daha PKK'nın terör örgütü olduğuna ikna olmamışlar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak amacıyla Siirt'e geldi. Sabah saatlerinde havayoluyla kente gelen Soylu'yu, havalimanında AK Parti Milletvekili Yasin Aktay, Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve kent protokolü karşıladı. Valiliğe geçen Soylu, burada güvenlik toplantısına katıldı. Soylu daha sonra, partisini tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya geçti.

Burada açıklamalarda bulunan Soylu, Türkiye'nin çok zorlu bir süreçten geçtiğini ve tüm bu zorlu süreci milletimizle ve güçlü bir lider olan Recep Tayyip Erdoğan ile atlatacaklarını söyledi. Bakan Soylu, "Siyaset yapma ahdim ve sözüm Tayyip Erdoğan'la ve Tayyip Erdoğan'la birliktedir. Bitirdiği gün eğer ömrüm varsa bitireceğim. Bunu şunun için söylüyorum, siyaset her zaman da yapılabilecek bir iş değil. Bazen bir meseleyi tadında bırakmak lazım. Hizmette tadında bırakmak lazım. Ama bir çizgide bırakmak lazım. Tayyip Erdoğan gibi liderler ülkelere kolay gelmezler" dedi.

"PKK'nın terör örgütü olduğuna ikna olmamışlar"

2017 Dünya Uyuşturucu Raporunda, uyuşturucu ticareti yapan terör örgütlerinin sayıldığını aktaran Soylu, "Ancak bu listede terör örgütü PKK yok. Bunun gerekçesi de sorulduğu zaman da Birleşmiş Milletler (BM) raporunda PKK'nın terör örgütü olarak tanımlamasına ilişkin bir takım sorunlar olduğu, saçma sapan bahanelerle ortaya sürülüyor. Adamlar daha PKK'nın terör örgütü olduğuna ikna olmamışlar. Evlatlarımız dağlarda kimin peşinde operasyon yapıyor. Evlatlarımızın kanını yerde bırakmadığı Özalp İlçe Başkanı Aydın Kuşçu'nun canına kim kast etti, Eren kardeşimizin canına kim kast etti. 6-7 aylık bebeklerin canına kim kast etti. Mağaralarda yakalanan roket atarlar, silahlar var. Biz mi görüyoruz, oyuncak mı? Küçücük çocukları, kızlarımızı dağlara kaçırıp ellerine silah verenler. Ben insanım, ben bir babayım geçen gün önümde bir fotoğraf gördüm. 15 tane genç kız, 15-16 tane genç kız bir yerde leşker kıyafeti giymişler. Onların yüzlerini okumaya çalışıyordum. "Bu çocukları bu duruma kim düşürdü" diye bir şekilde bakmaya çalışıyordum. Ben babayım benim de kızım var ve sizlerin de kızları var. Sizler annesiniz. Meseleye tek bir cenahtan tek bir taraftan bakmamalıyız. Kendi kusurlarımıza kendi kabahatlerimize de bakmalıyız. Nerede eksik yaptığımıza, imamın ne eksik yaptığına, öğretmenin ne eksik yaptığına, kaymakamın ne eksik yaptığına, siyasetin ne eksik yaptığına ve bu alçakların, hainlerin bu eksikliklerden istifade ederek nasıl bu kızlarımızı dağa götürdüğü konusunda onları ikna ettikleri konusunda biraz da dönüp kendimize bakmalıyız" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden utandık"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığı konusundaki sözlerine de değinen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu bir söz söyledi, utandığımızı söylemek istiyorum. Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığını söylüyor. Bugün onbinlerce, yüzbinlerce milyonlarca Rus'u, Alman'ı, İngiliz'i ve Fransız'ı Türkiye'ye tatil için geliyor. Türkiye güvenli olmadığı için mi geliyorlar. Talihsiz bir açıklama, çıkıp özür dilemesi gerekiyordu. Özür dilemedi. İlk kez İstanbul'a kadar yürüdüler, tek bir söz söylemedik tek bir şey dahi demedik. Evlatlarımız, polislerimiz, güvenlik güçleriniz etrafınızda tek bir kuş uçurtmadı. Kilometrelerce yol yürüdünüz güvensiz bir ülke olduğu için mi yürüdünüz? Yarın öbür gün Çanakkale'de kamp yapacaksınız, bir dağın tepesinde. Güvensiz bir ülke olduğu için mi bunu yapıyorsunuz? Bize kötü söz söyleyebilirsiniz ama milletimize ve ülkemize bunu söylemeyin."

"FETÖ'nüzle, DAEŞ'inizle, PKK'nızla gelin"

OHAL'e de değinen Bakan Soylu, hükümeti OHAL üzerinden eleştirmeye çalışanlara sert çıktı. Soylu, "Polisimizin askerimizin, jandarmamızın içine sızdılar. Devletimizin her birinin içine sızdılar. Ne yapılması gerekiyordu? Ne ortaya konulmalıydı? İstiyorlar ki zafiyet içerisinde olalım. Bu işin kusurlusu, evet kim talimat vermiş ise darbe girişimini yapmış ise, bu işin kusurlusu da o dur. Kim Kandil'e silah vermişse bu işin kusurlusu o dur. Kim bu ülkeyi birbirine düşürmeye kalkışıyorsa bu işin kusurlusu o dur. Eğer bir idealiniz bir düşünceniz varsa 2019 seçimleri geliyor. Topunuzla, tüfeğinizle, FETÖ'nüzle, DAEŞ'inizle, PKK'nızla gelin" ifadelerinde bulundu.

"Büyük muharebeye 2 yıl kaldı"

AK Parti MKYK Üyesi Ethem Sancak ise, 16 yıldır sabırla ön muharebeleri teker teker kazandıklarını, esas büyük meydan muharebesine 2 yıl kaldığını belirterek, "Biz bu meydan muharebesini kazanırsak ve kazanacağız. Zafer Allah'ındır ve Allah bu zaferi inşallah bize bahşeder. Tabi cenabı, hak öyle oturduğu yerde kimseye zafer bahsetmez. Çalışmalıyız, çalışacağız" dedi.