Bakan Özhaseki: "15 yılda 7.5 milyon bina elden geçirilecek"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 15 yılda 7.5 milyon binanın elden geçirileceğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı DSİ tesisleri toplu temel atma töreninde yaptığı konuşmasında Türkiye'nin altının oynak olduğunu belirterek, "Bu ülkenin altı oynak. Üstündeki oynaklıklar olduğu gibi. Üstündeki oynaklıklara gücümüz yetiyor. Yerin altındaki oynaklıklara karşı gücümüz yetmiyor. Ona hazırlıklı olmalıyız. Bir program yaptık. Önümüzdeki yıldan itibaren İstanbul başta olmak üzere 500 bin konutu yenileyeceğiz. Hangi tür teşvikler vereceğimiz belli oldu. Yılda 500 bin binayı, 15 yılda 7.5 milyon binayı elden geçireceğiz. 99 depreminden sonra yapılan binalar biraz sağlam görülüyor. Riskli binaları deprem gelmeden önce yenilememiz lazım. Deprem geldiği zaman hayatı felç ediyor. Yeni konutlarda yattığı yerde keyifle depremi atlatacak" dedi.

Bakan Özhaseki, "Son günlerde özellikle batı yer altında yaptıkları düşmanlıkları aşikar etmeye başladılar. Zamanında teröristlere destek verenler, silah verenler şimdi ülkelerinde onları barındırmaya çalışıyorlar. Şimdi de teröristleri bünyesinde barındırarak iç işlerimize karışıyorlar diye mızıkçılık yapıyorlar. O katilleri niye desteklediniz? Niye teröristleri vermiyorsunuz? Onlara meydanları açarken seçilmiş bakan arkadaşımız Türk vatandaşımız ile konuşmak isterken karşı çıkıyorsunuz. Sana ne bizdeki yüzde 50 evet veya hayırdan. Size ne? Onların haklarını savunmak Almanya'ya mı kaldı. Bütün bunların farkındayız. Kimseyle kavga etmeye dikleşmeye niyetimiz yok ama biz onurlu bir milletiz. Hep bağımsız yaşadık. Kimseye de hakkımızı yedirmeyiz" diye konuştu.