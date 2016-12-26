Bakan Müezzinoğlu’nu duygulandıran hediye

Edirne'nin Keşan ilçesinde AK Parti Keşan İlçe Teşkilat binasının açılışını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık'ın 2011 yılında Edirne'den milletvekili adayı olduğu süreçteki afişin yer aldığı çerçeveyi hediye etmesi ile duygusal anlar yaşadı.

Edirne programı kapsamında Keşan ilçesine gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Keşan İlçe Teşkilatının yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesi parti binası önünde toplanan kalabalığa hitap eden Bakan Müezzinoğlu'na konuşmanın sonunda AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık tarafından 2011 yılında Edirne'den milletvekili adayı olduğu süreçteki afişin yer aldığı çerçeve hediye edildi. Edirne Milletvekilliği ve Sağlık Bakanlığına kadar uzanan sürecin başlangıcı olan ve 2 yıl önce vefat eden Saliha Gül'le çekilmiş fotoğrafını alan Müezzinoğlu, o fotoğrafla ilgili anısını ise şu sözlerle anlattı:

"Rahmetli oldu benim anacığım. İlk aday olduğum zamanda Bahçeköy'de bir programa gelmiştim. Kendisiyle orada bu fotoğrafı çekildik. Sonra da seçim afişlerimde kullandım. Ama siyaset yıpratıcı oluyor, kırıcı oluyor. Bu fotoğraf dolayısıyla teyzemizi zora sokan cümleler söyleyenler oldu. Ama Rabbim mekanını cennet eylesin. Ülkesini, evlatlarını seven bir teyzemizdi. Biz de onlara ve bu tür hayır duası olan büyüklerimize layık olmayı Allah bize nasip etsin."

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık da, bu hediyeyi Bakan Müezzinoğlu'nda anlamlı bir yeri olduğu için vermeyi uygun gördüklerini belirterek, vefat eden Saliha Gül'ü rahmetle andıklarını söyledi.

"Aslan yattığı yerden belli olur"

Daha sonra parti binasının açılışını yapan Bakan Müezzinoğlu, Keşan'da uzun zamandır kötü durumda olan parti binasının yeni ve daha geniş bir yere taşınmasından mutluluk duyduğunu belirterek, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık ve yönetimine teşekkür etti. Müezzinoğlu, kurdelenin kesimi sırasında ise, "Aslan yattığı yerden, AK Parti de çalıştığı yerden belli olur. Hayırlı olsun" dedi.

Açılışın ardından Bakan Müezzinoğlu, yeni Keşan Devlet Hastanesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan yeni İmam Hatip Kompleksinde incelemelerde bulundu.